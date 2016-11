Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan joulunavauksessa tarjolla puuroa 500:lle Joulun aika avataan Kotkan kauppatorilla, kauppakeskus Pasaatissa sekä Karhulan torilla lauantaina. Kotkansaarella on paljon jouluista ohjelmaa kaiken ikäisille. Poplaulu Harmonian tonttukuoro tuo torin lavalle laulavan joulukortin. Perinteistä joulua edustavat Tiernapojat. Pukin postikonttori on avoinna ja odottaa lahjatoiveita Korvatunturille. Lahjatoiveet voi myös kuiskata suoraan pukille, joka on tavattavissa tuvassaan. Lapset pääsevät ratsastamaan aiempien vuosien tapaan. Avain jouluun -tunnustus jaetaan jo kahdeksannen kerran kotkalaiselle hyvän mielen lähettiläälle. Tunnustuksen saaja paljastetaan vasta lauantaina. Kaupungin tervehdyksen tuo kehitysjohtaja Terhi Lindholm. Torilla on jaossa puuroa 500 annosta. Puurot tarjoaa Kotkan meripäiväorganisaatio, joten samalla ihmiset pääsevät syömään myös meripäiväpuuron. Annokset syödään varsin merkittävältä lautaselta. Kotkamills nimittäin esittelee uuden kartonki-innovaationsa ensimmäisen kerran Kotkassa. — Kyseessä on todellinen supertuote, jota lähivuosina tullaan varmaankin käyttämään kaikkialla maailmassa. On hienoa, että sitä päästään näin kokeilemaan tehtaan kotikaupungissa, sanoo Kotkan Kauppatie ry:n toiminnanjohtaja Samuli Kansa. Karhulassa joulunavauksen keskuksena on tori. Viihdekuoro Stemmarit laulaa ja laulattaa joululauluja. Tanssiesityksistä vastaa Vikmanin tanssikoulu. Ja joulupukki on tietysti paikalla. Sunnuntaina on Karhulan torilla adventtimarkkinoiden vuoro. Lue koko uutinen:

