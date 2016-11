Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Korttelikotiyhdistyksessä ollaan huolissaan rahoituksen leikkaamisesta Työvoimapoliittisten hankkeiden tulevaisuus on monissa yhdistyksissä epävarma. Kotkan Korttelikotiyhdistys on yksi niistä, joissa toimintaa saadetaan joutua karsimaan. Säästöt koskevat tukityöllistämisessä käytettyä palkkatukea. Palkkatuen leikkaukset tarkoittaisivat sitä, ettei yhdistysten hankkeisiin voitaisi ottaa pitkäaikaistyöttömiä. Nyt yhdistykset ja rahoituksesta vastaava Kaakkois-Suomen TE-toimisto käyvät neuvotteluja siitä, miten tilanne ratkaistaan. TE-toimiston palvelujohtaja Jari Saarinen sanoo, että käytettävissä olevan määrärahan pienentyessä yhdistysten hanketoimintaa on pakko rajoittaa, samalla tavoin kuin kaikkea muutakin tuella tapahtuvaa työllistämistä. — Meillä on tarkoitus neuvotella hanketoimijoiden kanssa loppuvuoden aikana ja katsoa, miten ensi vuoteen päästään. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/24/Kotkan%20Korttelikotiyhdistyksess%C3%A4%20ollaan%20huolissaan%20rahoituksen%20leikkaamisesta/2016321521965/4