Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n Kvist halusi palata Etelä-Suomeen — odottaa paljon Jallu Rantaselta Kakkosen KTP:n ensimmäinen pelaajahankinta Saku Kvist kertoo, että muun Suomen kiertäminen sai tältä erää riittää. Kvist, 21, lähti KooTeePeestä peliajan perässä muualle jo 17-vuotiaana. Kotkaan hän palaa Joensuun ja Kemin pestien jälkeen. Kvist ei pidä siirtymistä liigasta Kakkoseen mahdottomana takapakkina. — Olen vielä nuori, kehittyvä pelaaja. Minulla on mielestäni elämässä nyt sellainen vaihe, jossa pitää ottaa askel tai pari taakse, jotta voi kehittyä eteenpäin, Kvist sanoo. Pitkä aika kaukana kotiseudulta on tuntunut välillä raskaalta. Kvist viihtyi Kemissä viime kaudella niin huonosti, että sopimus purettiin yhteisymmärryksessä syyskuun lopussa. — Olen ollut poissa Etelä-Suomesta neljä vuotta, ja olen pystynyt viettämään hyvin vähän aikaa läheisteni kanssa. Sillä on minulle suuri merkitys. Muitakin vaihtoehtoja oli, mutta KTP oli paras ratkaisu. Kvistin seuravalintaan vaikuttivat myös KTP:n kova urheilullinen tavoite, eli nousu Ykköseen, ja päävalmentajakiinnitys Jari ”Jallu” Rantanen. Kvist halusi odottaa valmentajaratkaisua ennen lopullista päätöstään paluusta. — Uskon, että Rantasen alaisuudessa työskenteleminen on kurinalaista, ja pelaaminen aktiivista ja iloista. Täysillä mennään, mutta futiksesta pitää pystyä myös nauttimaan, Kvist sanoo. KTP lupailee lisää pelaajauutisia jo ensi tiistaiksi. Lue Saku Kvistin haastattelu perjantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/24/KTP%3An%20Kvist%20halusi%20palata%20Etel%C3%A4-Suomeen%20%E2%80%94%20odottaa%20paljon%20Jallu%20Rantaselta/2016321526781/4