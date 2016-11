Uutinen

Kymen Sanomat: Vahvistusrokotteen vaativat pneumokokkirokotteet vähissä Kotkan apteekeissa Vahvistusrokotuksen vaativat Pneumovax-pneumokokkirokotteet ovat käyneet vähiin tai jopa loppuneet kotkalaisista apteekeista. — Rokote on loppu myös lääketukusta, josta saimme tiedon, että rokotteita on saatavilla vasta 19. joulukuuta, kertoo farmaseutti Päivi Ojala Kontio apteekista. Alueen apteekeista kerrotaan, että tarjolla olevista rokotteista Prevenar on ollut suositumpi. Se on rokotteista kalliimpi, mutta antaa rokotuksen ottajalle elinikäisen suojan. Prevenar-rokotteita on apteekista riippuen varastossa kymmenestä useisiin kymmeniin. — Meillä niitä on varastossa muutamia ja meille tulee niitä lisää taas torstaina, kertoo Ojala. Sähköisen reseptin toiminnan katkeaminen keskiviikkona vaikeutti rokotteiden varaustilanteen kartoittamista. Lue koko uutinen:

