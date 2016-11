Uutinen

Kymen Sanomat: Päänsärkypillerillä voi olla vakavat haittavaikutukset väärin annosteltuna Proviisori Eveliina Pulkkinen sanoo, että asiakkailla on virheellisiä käsityksiä itsehoitolääkkeistä. — He voivat ajatella, että kun on itsehoitolääke, niin se on turvallinen. Ne on kuitenkin tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Reseptivapaiden kipulääkkeiden kanssa saa olla varovainen: Ilman reseptiä myytävät tulehduskipulääkkeet on tarkoitettu oireiden tilapäiseen hoitoon. Niitä suositellaan käytettäväksi korkeintaan muutaman päivän ajan. Tulehduskipulääkkeitä ovat muun muassa ibuprofeeni, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo, naprokseeni, diklofenaakki ja meloksikaami. Tulehduskipulääkkeet estävät kipua, kudoksen tulehdusreaktiota ja kuumetta aiheuttavien välittäjäaineiden syntyä koko elimistössä. Samalla kuitenkin estyy hyödyllisten mahaa ja munuaisia suojaavien välittäjäaineiden tuotanto. Seurauksena voi olla haavauma mahassa tai suolistossa. Myös munuaisten toiminta voi kärsiä. Näistä ja muista haitoista kannattaa keskustella apteekissa farmaseutin kanssa. Tuotenimellä Aspirin tunnettua asetyylisalisyylihappoa käytetään pieninä annoksina ehkäisemään verisuonten tukoksia. Parasetamoli vaikuttaa eri tavalla kuin tulehduskipulääkkeet. Se ei estä välittäjäaineiden syntyä koko elimistössä. Siksi sillä ei ole tulehdusta vähentävää vaikutusta, mutta ei myöskään tulehduskipulääkkeiden haittoja. Sen annostusohjeita ei pidä koskaan ylittää, sillä yliannoksena se voi aiheuttaa maksavaurion. Keskustelu farmaseutin kanssa on Eveliina Pulkkisen mukaan aina tarjolla. — Kaikki asiakkaat eivät kysyttäessä halua kertoa esimerkiksi reseptilääkkeistään. Yleensä asiakkaat kuitenkin haluavat neuvontaa. Päivittäin tulee vastaan tilanteita, että keskustellaan lääkäriin menon tarpeesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/23/P%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4rkypillerill%C3%A4%20voi%20olla%20vakavat%20haittavaikutukset%20v%C3%A4%C3%A4rin%20annosteltuna/2016521519126/4