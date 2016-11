Uutinen

Kymen Sanomat: Nahjus Enkelini ensi-iltaan Juicen kuolinpäivänä Nahjus Enkelini on Juice Leskisen kunniaksi tehty fiktiivinen elokuva. Valtakunnallinen ensi-ilta on tänään, jolloin Juicen kuolemasta on kymmenen vuotta. Kyminsuussa elokuvaa esitetään neljä kertaa. Porin Teatterin näyttelijä Ilkka Aro esittää nykypäivän Juice -hahmoa, joka toimii tarinassa mentorina 6-vuotiaalle pojalle. Pojasta kasvaa lopulta taiteilija. Runollisessa kuunnelmaelokuvassa kuullaan myös Juicen kertomana ennen julkaisemattomia tarinoita musiikista ja keikkamatkoista. Nahjus Enkelini -elokuva sijoittuu nykypäivään ja on tehty taiteen jatkumiseksi, sekä kunnioittaakseen taiteilija Juice Leskistä. Kyseessä ei ole perinteinen henkilökuvaelokuva. Siinä ei kuulla Juicen musiikkia eikä runoja. Katsojalle käy silti ilmi kenestä on kyse. Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Timo Tapio. Nahjus Enkelini Kyminsuussa Kotkassa torstaina 24.11. kello 19. Muut esitykset 26.11. kello 19, 2.12. kello 20 ja 3.12. kello 19. Lue koko uutinen:

