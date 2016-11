Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson Sähköverkon sähkönsiirtohinta nousee tammikuussa - edellinen korotus oli heinäkuussa Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta nousee 1.1.2017 alkaen. Käytännössä korotuksen vaikutus sähkölämmitteisen omakotitalon verollisessa siirtolaskussa on noin seitsemän euroa ja muissa asuinhuoneistoissa noin 2–3 euroa kuukaudessa. — Kulutuksen mukaan määräytyvää maksua nostaa Fingridin kantaverkkoasiakkailta perimän seitsemän prosentin hinnankorotus, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Perusmaksun hinnankorotukseen puolestaan vaikuttaa ensisijaisesti sähkömarkkinalain vaatimat verkostoinvestoinnit, joilla kehitetään ja ylläpidetään sähköverkon toimitusvarmuutta, kertoo toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä. Kymenlaakson Sähköverkolla on vuoteen 2028 ulottuva yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma toimitusvarmuuden parantamiseksi. Siihen saakka verkkoinvestointien arvioidaan olevan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. — Rahoituksen varmistaminen tarvittavalle investointimäärälle vaatii siirtohintojen tason tarkistamista. Korotuspaine koskee useita verkkoyhtiöitä ja uskon, että näemme korotuksia loppu- ja alkuvuoden aikana joka puolella Suomea. Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta on korotuksen jälkeenkin keskitasolla, Härmä arvioi tiedotteessa. Kymenlaakson Sähköverkko korotti siirtohintoja edellisen kerran heinäkuussa. Tuolloin korotuksen vaikutuksen ilmoitettiin olevan sähkölämmitteisessä omakotitalossa verollisessa siirtolaskussa on noin 4 euroa ja muissa asuinhuoneistoissa noin 2 euroa kuukaudessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/23/Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6verkon%20s%C3%A4hk%C3%B6nsiirtohinta%20nousee%20tammikuussa%20-%20edellinen%20korotus%20oli%20hein%C3%A4kuussa/2016321521093/4