Kymen Sanomat: Kotkan tullin uusin tulokas on luontainen tullikoira Kotkan tulliaseman tiistaipäivän kiintotähti, pian viisikuukautinen labradorinnoutaja Heta ehti torkahtaa kouluttajansa autoon oppiäidin Taran antaessa näytöstä huumeiden etsinnästä tulliaseman pihamaalla. Hetan ja Taran ohjaaja, valtakunnallinen koirakoordinaattori Marko Kiiski kertoo nuoren koiran olevan normaalisti kotona työpäivinä. – Koulutuksessa olevaa koiraa ei kannata pitää mukana, ellei sille riitä aikaa. Se vain oppisi makaamaan työpaikalla. Kiisken mukaan Heta on aamu-uninen, mutta herättyään se on tarmokas ja itsenäinen. – Heta on luontainen tullikoira. Se tekee itse ratkaisut. Ei kysele ohjaajalta, vaan menee itse hajulähteelle. Ja vauhti jatkuu iltaan saakka. Hetaa koulutetaan etsimään yleisimmin markkinoilla olevia huumausaineita. Valmis työhönsä koira on noin vuoden ikäisenä ja työuraa koiralle kertyy yleensä noin kahdeksan vuotta. Heta sijoitetaan koulutusjaksonsa jälkeen ensi vuoden syksyllä Kotkaan Mussalon sataman tulliin ohjaajansa Marko Kiisken työpariksi ja perheenjäseneksi. Kiisken mukaan Heta on todella sosiaalinen koira. – Jos koira on luontaisesti kiinnostunut ihmisistä, siitä on helppo käydä rakentamaan työkoiraa. Lue koko uutinen:

