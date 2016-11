Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka palkitsee kiusaamiseen ja väkivaltatilanteeseen Karhulan koululla puuttuneet Kotkalaisnuori, Karhulan lukion abiturientti Liisi Laitila puuttui viime viikolla Karhulan koulun pihalla olleeseen tappeluun. Näin teki myös koulun ohi kulkenut kotkalainen Anni Raatikainen. Lisäksi Laitila on tapauksen jälkeen toiminut aloitteellisesti kiusaamisen estämiseksi Karhulan koulussa. Kotkan kaupunki palkitsee Laitilan ja Raatikaisen esimerkillisestä toiminnasta Nuorisovaltuuston Itsenäisyyspäivän Gaalassa kulttuuritalo Greipissä 5. joulukuuta. Palkinnoksi he saavat kunniakirjat ja lahjakortit. Molemmat palkitut ovat osoittaneet esimerkillistä aktiivisuutta, kiusaamiseen puuttumista ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä omalla toiminnallaan. Kotkan kaupunki haluaa edistää ja olla mukana tukemassa kiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän ennaltaehkäisyä. Kaupunkilaisten aktiivisuus näiden asioiden edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/23/Kotka%20palkitsee%20kiusaamiseen%20ja%20v%C3%A4kivaltatilanteeseen%20Karhulan%20koululla%20puuttuneet/2016321521694/4