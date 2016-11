Uutinen

Kymen Sanomat: Kotimaisen elokuvan lumo näkyy Kotkassakin – katsojaennätykset uhattuna Suomalaisella elokuvalla on ollut jälleen huippuvuosi elokuvateattereissa. Suomen elokuvasäätiön tilastojen mukaan kotimaiset elokuvat ovat keränneet tähän mennessä 2,3 miljoonaa katsojaa. — Sama on näkynyt Kotkassa. Kotimaiset elokuvat ovat olleet hyvin vahvasti edustettuina ohjelmistossa, Kotkan Leffat Ky:n toimitusjohtaja Tero Lindqvist kertoo. Elokuvakäyntien ”television jälkeisen ajan” sinivalkoinen ennätysvuosi saavutettiin viime vuonna. Tuolloin kotimaisilla elokuvilla oli yhteensä 2,6 miljoonaa katsojaa. Tänä vuonna suosituin suomalaiselokuva on ollut Risto Räppääjä ja yöhaukka 345 000 katsojalla. Marraskuun alussa ensi-iltaan tullut Luokkakokous 2 on haalinut jo yli 200 000 katsojaa. — Se on ollut meilläkin kassamagneetti, Lindqvist sanoo. Kaikkiaan kahdeksan kotimaista elokuvaa on ylittänyt 100 000 katsojan rajan tänä vuonna. Osittain Kotkassa kuvattu ja tänä vuonna elokuvateattereihin tullut Nuotin vierestä keräsi 85 000 katsojaa. Viime vuosi oli myös kokonaiskävijämääriltään (90 000 kävijää) huippuluokkaa Kotkan elokuvateattereissa. Sama tahti on jatkunut kuluvana vuonna. — Lokakuun lopussa olimme noin viisi prosenttia edellä viime vuoden kävijämääriä. Näyttää siltä, että pääsemme tänä vuonna ainakin samaan kuin viime vuonna, mikä on erittäin hieno juttu. Koko maassa elokuvakäyntejä kirjattiin viime vuonna 8,7 miljoonaa – lähihistorian tilastoennätys sekin. Elokuvateatterit näyttävät siis pitäneen pintansa netin suoratoistopalvelujen puristuksessa. Elokuvayleisön mieltymyksiä kartoitettiin 13:ssa elokuvateatterissa touko-syyskuussa. Tuloksia kerättiin myös Kotkasta. Parametra Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan elokuvateatterit koetaan tärkeiksi. Yksi tärkeä syy elokuviin lähtemiselle on arjesta irrottautuminen. — Ihmiset haluavat päästä pois kotoa, vaikka sieltä löytyisivät suoratoistopalvelut ja muut. Elokuvat halutaan kokea suurelta kankaalta, Lindqvist sanoo. Lue koko uutinen:

