KTP tänään Nokialla — Walker poissa, Bailey pääsemässä heti kehiin

Uutinen

KTP-Basket on saamassa tuoreen vahvistuksensa Daniel Baileyn kentälle tänään BC Nokian vieraana. Bailey on tiettävästi saapunut jo Suomeen, ja KTP:n on tarkoitus poimia hänet bussiin matkan varrelta. Jos Bailey saadaan pelipaikalle, hän myös pelaa. KTP:ltä puuttuu pitkäaikaispoissaolojen (Mikael Aalto ja Markus Molenius) lisäksi William Walker, jonka nenä murtui viime perjantain kotiottelussa Vilpasta vastaan. Joukkueet ovat kohdanneet kerran tällä kaudella. Lokakuun 9. päivänä Karhuvuoressa pelatun ottelun voitti KTP lukemin 88—71. KTP-sentteri Sherman Gay teki tuossa ottelussa uransa ennätyspisteet (41). Ottelu alkaa Nokialla kello 18.30.

