Kymen Sanomat: Joona Mielonen oikaisee Merivirta-vyyhteen liittyviä virheellisiä tietoja ja olettamuksia Kymen Sanomat uutisoi virheellisesti 22.11. otsikolla ”Merivirran kantelu tuotti tulosta”, että oikeuskansleri on päättänyt siirtää kihlakunnansyyttäjä Mirva Helanderin tekemät neljä päätöstä syyttämättä jättämisestä valtakunnansyyttäjän käsiteltäviksi. Tosi asiassa oikeuskanslerin päätöksessä on kysymys Mertsu Merivirran tekemästä kantelusta apulaisvaltakunnansyyttäjästä ja kihlakunnansyyttäjästä. Oikeuskansleri on todennut, ettei Merivirran kantelu anna syytä toimenpiteisiin oikeuskanslerin osalta ja siirsi asian valtakunnansyyttäjälle. Kantelussaan syyttäjästä Merivirta kyseenalaistaa itseensä kohdistuvan syytteen laillisuuden. Vuosi sitten Joona Mielonen julkaisi Kotkan rasisminvastaisen verkoston fb-sivuilla kuvakaappauksen kaupunginvaltuutettu Mertsu Merivirran jakamasta somekuvasta. — Saatesanoissani ilmaisin huoleni siitä, että paikallispoliitikko jakaa tuhansille seuraajilleen maahanmuuttajia kohtaan väkivaltaa yllyttävää kuvaa. Edellisenä päivänä oli Parikkalassa tehty tuhopolttoisku vastaanottokeskukseen. Huolemme kumpusi yleisestä vihamielisestä ilmapiiristä, jota monet poliitikot kommenteillaan lietsoivat, Joona Mielonen toteaa. Merivirta teki kunnianloukkauksesta rikosilmoituksen Mielosesta ja kolmesta muusta ja myöhemmin kihlakunnansyyttäjästä ja apulaisvaltakunnan syyttäjästä. — Se on Merivirran oikeus ja hänen tapansa asiaa hoitaa. — Itse en ole tehnyt Merivirrasta yhtä ainoaa rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä. Mielestäni sellaisen tutkiminen olisi verovarojen haaskaamista. Sen sijaan poliitikkojen kannanottojen julkituominen on tärkeää ja meidän jokaisen oikeus. Meidän poliitikkojen – myös minun – on kannettava vastuuni sanomisistani. — Poliitikon siteeraaminen ja hänen kannanottojen uudelleenjulkaiseminen ja uutisointi ei ole rikollista. Tämä on oikeusvaltion ja sananvapauden keskeinen osa ja siitä on jo tehty useita vapauttavia ennakkopäätöksiä. Viimeisin koskien Kunnollisvaali-blogia, jossa vastaavaan tapaan julkaistiin poliitikkojen some-kommentteja. — Eräissä Merivirran itsensä lukuisin rikosilmoituksin synnyttämän vyyhden kommentoinneissa on virheellisesti luultu, että minua koskeva tutkinta koskisi tekemäämme kuvaa. Tämä ei pidä paikkansa, sillä ennakkotapausten päätösten mukaan kritisoimistarkoituksin voi julkaista sellaistakin materiaalia joka itsessään olisi kiihottamista kansanryhmää vastaan. Lue koko uutinen:

