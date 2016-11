Uutinen

Kymen Sanomat: Iso kauppakeskus vetäytyi Vaalimaalta Vaalimaan tähänastisista suurin kauppakeskushanke on peruuntunut. Yli 60 000 kerrosneliön kauppakeskusta suunnitellut Vaalimaan Grande Oy on ilmoittanut Virolahden kunnalle irtisanovansa 15,2 hehtaarin tonttia koskevan vuokra- ja osto-optiosopimuksen. Kauppakeskushanketta varten Vaalimaan Grande Oy:n perustaneen helsinkiläisen Apollo-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mantereen mukaan kauppakeskushanke ei saanut varmistumaan riittävää rahoitusta. Hänen mukaansa keskuksen konsepti ei vakuuttanut kiinteistösijoittajia. Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho sanoo Vaalimaan Grande Oy:n vetäytymisen olevan valitettavaa, mutta hän näkee Vaalimaan näkymät edelleen silti varsin valoisina. — Seuraavasta toimijasta yhtiöltä vapautuvalle tontille on jo käyty keskusteluja ja myös Länsikeskuksen tonttia kohtaan on tunnettu kiinnostusta. Niinikään Zsar-outletin tilanne näyttää hyvältä, heillähän ovat rakennusluvat olemassa ja valmius aloittaa rakentaminen nopeallakin aikataululla. Länsikeskuksen tontilla ovat Vaalimaa Shopping Center Oy:n aloittaman kauppakeskuksen perustukset, joiden kunnosta kunta on Havuahon mukaan huolehtinut sen jälkeen, kun vuokrasopimus yhtiön kanssa irtisanottiin viime kesänä maksamattomien tonttivuokrien vuoksi. Lue koko uutinen:

