Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina joko yrittää korjata nykyisen paloaseman tai rakentaa kokonaan uuden Pitkään jatkunut selvitystyö Haminan paloasematilanteesta on lähestymässä loppua. Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun mukaan ensi vuoden alkupuolella on tarveselvitystyöryhmän tavoitteena päästä ratkaisuun tuleeko Haminassa vielä pyrkiä kunnostamaan nykyistä paloasemaa vai lähdetäänkö etsimään paikkaa uudelle paloasemakiinteistölle. Kirjokorvenmäellä vuodesta 1995 toimineella paloasemalla aloitettiin puolitoista vuotta kestänyt sisäilmaongelman korjaus vuoden 2008 lopulla, jolloin henkilöstölle osoitettiin väistötiloiksi Ruissalossa sijaitsevat kuljetusliikkeen entiset tilat. Korjaukset maksoivat satoja tuhansia euroja, mutta sisäilmaongelmia on esiintynyt edelleen. Filpun mukaan mahdollisen uuden paloaseman sijaintiin vaikuttaa ratkaisevasti sataman tavoitettavuus, mutta myös liikenneyhteydet muille keskeisille alueilla on huomioitava. — Uusi asema tulisi Poitsila-Ruissalo -akselille satamaan johtavan tien varteen joko moottoritien pohjoispuolelle tai eteläpuolelle, Filppu toteaa. Hänen mukaansa uuden palolaitoksen on arvioitu maksavan reilut kaksi miljoonaa euroa. Mikäli uuden paloasemakiinteistön rakentamiseen päädytään, työt voisivat alkaa vuoden 2018 aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/23/Hamina%20joko%20yritt%C3%A4%C3%A4%20korjata%20nykyisen%20paloaseman%20tai%20rakentaa%20kokonaan%20uuden/2016321517988/4