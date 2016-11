Uutinen

Kymen Sanomat: Eppu Normaali on myös työnantaja Suomirockin jättiläinen Eppu Normaali esiintyy perjantaina 25. marraskuuta Kotkassa. Kuluvalla viikolla bändi on harjoitellut, mutta ei Kotkan keikkaa varten. — Olemme pitkin syksyä tehneet sen verran keikkoja, että tuntuma pysyy yllä harjoittelemattakin, bändin vikkeläsorminen kitaristi Juha Torvinen kertoo. Toisena joulukuuta Espoon Metro Areenalla yleisölle näytetään ensi-iltana uusi Eput-elokuva ja bändi soittaa keikan puoliakustisesti. Kolmantena joulukuuta Eput esiintyvät yhdessä Tampere Filharmonian kanssa. Joulukuun keikkoja varten bändin täytyy treenata. — Meillä on todella erilaiset työmetodit. Meidän soitto perustuu toistoihin, yhdessä täytyy soittaa niin kauan, että soitto istuu, vaikka miehet seisovat. Sinfoniaorkesteri ei treenaa niin kuin rockbändi, heillä on nuotit, joiden mukaan soitetaan pilkulleen. Kappaleet soitetaan läpi ehkä pariin kertaan, Torvinen selittää. Hänen mielestään on mielenkiintoista ja jännittävää sovittaa näitä erilaisia tyylejä yhteen. Tänä vuonna yhtye on viettänyt 40-vuotisjuhlavuottaan. Torvisen mukaan pitkän iän salaisuutena on sattuma, joka johdatti ylöjärveläiset nuoret aikoinaan yhteen, sekä kohtuullistettu työtahti. — Nykyään keikkailemme maltillisesti, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Emmekä koskaan suunnittele 6—12 kuukautta pidemmälle tekemisiämme. Eppu Normaalin omistama Akun tehdas on nykyään monialainen av-yhtiö, joka toimittaa av-laitteita Suomen festivaaleille. Yhtiö työllistää av-alan ammattilaisia. — Ei sitä ole aiemmin tullut ajatelleeksi, että olemme todella pitkään työllistäneet ihmisiä. Meillä on ihan oikeita työntekijöitä, vaikka festivaalin pystyyn laittaminen vaatii vähän enemmän kuin kahdeksasta neljään tehtyjä päiviä. Kuultuaan kysymyksen siitä, miten Akun tehtaalla on käyty kiky-neuvotteluja, Torvinen nauraa. Neuvotteluja ei kaiketikaan ole käyty... — Kyllä työntekijän etu on myös työnantajan etu, hän toteaa vakavoiduttuaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/23/Eppu%20Normaali%20on%20my%C3%B6s%20ty%C3%B6nantaja%20/2016321517024/4