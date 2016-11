Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden lukion ja Harjun yhteistyö syvenee Virolahden lukion ja Harjun oppimiskeskuksen yhteistyö tiivistyy. Tarkoituksena on luoda ratsastuslukiomainen malli, jossa lukion oppilaat saisivat valita kursseja Harjusta. Lisäksi kauempaa tulevat opiskelijat voisivat asua ja pitää hevosiaan oppimiskeskuksen tiloissa. Yhteistyö on suunnitteluasteella. — Olemme käyneet alustavia neuvotteluita lukion kanssa. Ensi maanantaina on seuraava palaveri. Uskon, että yhteistyö toisi lisää opiskelijoita lukioon, Harjun toimitusjohtaja-rehtori Mika Palosara toteaa. Kaakon kaksikon sivistystoimenjohtaja ja lukion rehtori Auli Hyttinen toteaa, että ajatuksena on opetuksen ja kurssitarjonnan lisääminen. — Uusi opetussuunnitelma sisältää teemaopintoja, joihin Harjun kurssit sopisivat hyvin. Toiveena on, että uusi malli saataisiin polkaistua käyntiin jo ensi syksynä. Näin ollen asia voitaisiin huomioida jo kevään yhteishaussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/22/Virolahden%20lukion%20ja%20Harjun%20yhteisty%C3%B6%20syvenee/2016321516320/4