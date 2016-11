Uutinen

Kymen Sanomat: Tupakkalain muutos nostaa elinkeinoharjoittajien valvontamaksuja Tupakkalain muutoksen myötä elinkeinoharjoittajilta perittävät valvontamaksut tulevat vuoden vaihteessa moninkertaistumaan. Kotkassa yhden myyntipisteen vuosittainen valvontamaksu kasvaa vähintään seitsemänkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Myyntipisteellä tupakkalainsäädännössä tarkoitetaan myyntipaikan sisällä olevaa tupakkatuotteiden luovutus- tai kassapalveluita tarjoavaa asiakaspalvelupistettä. Esimerkiksi kioskissa tai huoltoasemalla on usein vain yksi myyntipiste rakennuksessa, kun taas tavaratalossa voi olla lukuisia myyntipisteitä. Pub Albert & Pub Eduardin toimitusjohtaja Vesa Kivistö epäilee nousevien taloudellisten kustannuksien korottavan kuluttajahintoja ensi vuoden aikana. — Tupakanmyynti ei ole nykyään bisnestä. Me emme tee myynnillä voittoa. Jatkuva verotus ja valvontamaksujen korotukset tulevat takaamaan, että me emme tule tekemään voittoa tupakkatuotteista tulevaisuudessakaan. Tästä huolimatta tupakkaa tullaan myymään jatkossakin baarin puolella, koska kyseessä on asiakkaille tarkoitettu palvelu, Kivistö sanoo. Tupakan käyttö Suomessa on vähentynyt viimeiset kymmenen vuotta tasaisesti. Kivistön näkemyksen mukaan ei ole kuitenkaan realistista, että tupakkatuotteet tulisivat katoamaan kokonaan katukuvasta. — On täysin utopistinen ajatus, että tupakasta luovuttaisiin täysin. Lähtökohtaisesti tupakan käytön rajoittaminen lailla on hyvä idea, mutta valtion tavoite tupakan hävittämisestä tulee epäonnistumaan, Kivistö luonnehtii tilannetta. Ensi vuonna kauppojen on mahdollista alkaa myymään nikotiininesteitä sähkösavukkeisiin tupakkatuotteiden rinnalla. Nikotiininesteiden myynnistä kerättävät erilliset valvontamaksut saavat Kivistön mietteliääksi. — Nikotiininesteiden myyntiin otto on harkinnassa, mutta tässä kysymyksessä seuraamme asiakkaiden kiinnostusta tuotteisiin. Tupakkatuotteiden kuluttajakunta pienenee koko ajan, joten emme osaa sanoa onko nikotiininesteille kysyntää, Kivistö sanoo. Lue koko uutinen:

