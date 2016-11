Uutinen

Kymen Sanomat: Tieyhtiö lahjoitti tullille 12 000 euroa ”nenätyöläisten” toimintaan - katso video tullikoiran koulutuksesta Hamina–Vaalimaa-moottoritietä rakentava Tieyhtiö Vaalimaa Oy on lahjoittanut 12 000 euroa tullikoiratoimintaan. Tullissa työskentelee yhteensä 45 tullikoiraa, joista suurin osa on koulutettu huumausaineiden etsintään. — Huumausaineiden lisäksi tullikoirat etsivät savukkeita, käteistä rahaa, aseita sekä räjähdysaineita, kertoo Tullin koirakoulun rehtori ja koirakouluttaja Ari Nieminen. Tieyhtiö teki lahjoituksen tullikoiratoimintaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tärkeään ennaltaehkäisevään työhön. — Luimme uutisia siitä, että huumausainerikokset lisääntyvät liikenteessä. Meidän toimintamme ytimessä on liikenneturvallisuuden edistäminen, joten pohdimme, miten voisimme vaikuttaa tämän ongelman ratkaisemisessa. Huomasimme, että tullikoirat ovat tärkeässä roolissa huumeiden torjunnassa, kertoo tieyhtiön toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen. Uutista muokattu kello 11.07: vaihdettu arkistokuva videoon. Lue koko uutinen:

