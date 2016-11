Uutinen

Kymen Sanomat: Tanisha McTiller Peli-Karhuihin — ”Ylivoimaisesti paras vaihtoehto” Peli-Karhujen uusi amerikkalaisvahvistus Tanisha McTiller, 24, teki toissa kaudella kovaa jälkeä Euroopan kentillä. Takamies pussitti pisteitä Portugalin pääsarjassa 22,7:n ja Romanian pääsarjassa 21,3 pisteen keskiarvolla. Viime kaudella McTiller ei pelannut missään ainakaan ammatikseen. PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä on silti luottavainen. — Hän harjoitteli mukanamme ensimmäistä kertaa maanantaina, ja niiden harjoitusten perusteella näyttää hyvältä. Täyteen pelikuntoon pääsemisessä menee toki vähän aikaa, Mäkelä sanoi ennen tiistai-illan harjoitusten alkamista. — Hän oli pitkään listoillamme jo aiemmin. Marraskuussa palkkapyynnöt tuppaavat tulemaan alemmas. Hän oli ylivoimaisesti paras vaihtoehto meidän saatavillamme olleista vapaista takamiehistä. PeKa hankki uuden vahvistuksen, koska pelintekijä Almesha Jonesin kausi päättyi polvivammaan. PeKa palaa korisliigakentille ensi lauantaina Vimpelissä. Edellisestä ottelusta on kulunut jo lähes pari viikkoa. Tauko on antanut joukkueelle mahdollisuuden harjoitella hyvin. Myös sairastupa alkaa olla tyhjä. Esimerkiksi lähes kuukauden loukkaantuneena ollut Lotta Richter aloittaa lajiharjoitukset keskiviikkona ja saattaa pelata jo lauantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/22/Tanisha%20McTiller%20Peli-Karhuihin%20%E2%80%94%20%E2%80%9DYlivoimaisesti%20paras%20vaihtoehto%E2%80%9D/2016321518971/4