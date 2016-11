Uutinen

Kymen Sanomat: Myös takakireä tonttu on mukana Haminan joulunavauksessa Joulunavaus järjestetään Haminassa jo viidennen kerran, joten hyvin voi puhua perinteisestä tapahtumasta. Kulkue joulupukin johdolla lähtee liikkeelle Raatihuoneelta ja pitkin Fredrikinkatua kävellään kauppatorille, missä on tunnin verran paljon ohjelmaa ennen näyttävää ilotulitusta. Kehittyvä Hamina ry:n sihteeri Kirsi Pohjankoski kertoo, että torille saapuu aiempaa enemmän myyjiä. Hän uskoo, että uskallus lähteä mukaan on lisääntynyt sitä mukaa, kun tapahtuma on tullut tutummaksi. Kulkuekin on vuosi vuodelta kasvanut ja väkimäärä torilla lisääntynyt. — Nyt meillä on aivan oma joulupukki, joka ei lähde välillä käymään muualla. Ja kirjuritonttukin on mukana. Aiemmin muutamat lapset ovat ihmetelleet, että mitenkä pukki muistaa kaikkien lasten toiveet. Kirjuritontun avustamana varmasti muistaa, sanoo Pohjankoski. Todennäköisesti lunta ei ole valaisemassa avausta tänäkään vuonna. Pohjankosken mukaan sää ei latista tunnelmaa, vaikka vettä tihuttaisi. Vuosi sitten erilaiset valot heijastuivat hänen mielestään upeasti vesilätäköistä. — Tänä vuonna tapahtumassa on vieläkin enemmän visuaalista ilmettä. Torille tulee muun muassa tulipallo yhden yrittäjän järjestämänä yllätyksenä. Lapsia varten torilla on ponitalutusta sekä polkuautoja. Ponit viedään paikalta pois ennen ilotulituksen alkua, jotta eläimet eivät pelästy pauketta. Paikalla on edellisvuoden tapaan myös takakireä tonttu. Hän kuuntelee ja vastaa kaupunkilaisten toiveisiin ja myös valituksiin. Takakireä tonttu vetää myös jumpan torilla. Tapahtuman ohjelmassa on mukana joulupukin arvauskilpailun voittajan palkitseminen. Lue koko uutinen:

