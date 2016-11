Uutinen

Kymen Sanomat: Kantasatama-neuvotteluista ei tullut valmista marraskuun puoliväliin mennessä Kotkan Kantasatama-hankkeen kehitysyhtiöllä ei ole vielä kerrottavanaan hankkeen päärahoittajan ja pääoperaattorin nimiä. Kehitysyhtiö yritti, että kuumina käyvät neuvottelut saadaan päätökseen ja nimet julkisuuteen marraskuun puolivälissä pidetyille Cannesin MAPIC-kiinteistökehitysmessuille, mutta se ei onnistunut. Kotkan kaupunginjohtajan Henry Lindelöfin saamien tietojen mukaan yksityiskohtaiset neuvottelut jatkuvat, joista osa käydään Espanjassa. — Mitään muuta tietoa minulla ei ole. Tämä on heidän bisneksensä ja Kotkan kaupunki on tehnyt oman osansa. Lindelöf ei myönnä, että hankkeen venyminen hermostuttaisi, mutta vuodenvaihteen lähestyminen ilman, että rakentamisen alkamisesta on tietoa saa hänet mietteliääksi. — Nyt täytyy kuitenkin pysyä rauhallisena. Hankekehittäjä on sijoittanut tähän paljon rahaa, eivätkä he aivan helposti luovuta. Lue koko uutinen:

