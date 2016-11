Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-fani Jallu Rantasesta: ”Nyt on seuran näköinen valmentaja” FC KTP:n ydinkannattajiin kuuluva Timi Rokka on tavannut olla paikalla silloin, kun seuralla on jotain tärkeää kerrottavaa. Hän oli läsnä myös Jari Rantasen KTP-uran ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa. Rokka uskoo, että KTP-fanit suhtautuvat myönteisesti entisen HJK-pelaajan valmentajapestiin. — Luulen niin. Nyt meillä on seuran näköinen valmentaja, Rokka sanoi. Omalla urallaan voimahyökkääjänä ja hyvänä pääpelaajana tunnettu Rantanen painotti esittelypuheessaan rohkean hyökkäyspelin ja aggressiivisen karvaamisen suosimista. Se on Rokan mielestä oikein. — Olemme viime kausien aikana hävinneet liikaa pelejä viimeisillä minuuteilla ja menettäneet liikaa asemia kauden viimeisillä kierroksilla. Jallu edustaa tekemisen meininkiä. Hänen joukkueensa tuskin alkavat lopussa löysäilemään, Rokka sanoi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/22/KTP-fani%20Jallu%20Rantasesta%3A%20%E2%80%9DNyt%20on%20seuran%20n%C3%A4k%C3%B6inen%20valmentaja%E2%80%9D/2016321517490/4