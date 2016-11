Uutinen

Kymen Sanomat: Jylpylle kaavaillaan lapsille tarkoitettua sisäteemapuistoa Kotkan kaupungin ympäristölautakunta myönsi ESS Warehouse Oy:lle luvan poiketa Jylpyn asemakaavasta. Osoitteessa Jylpyntie 2 oleva liike- ja varastorakennus voidaan muuttaa kokoontumistilaksi. Lautakunnalle toimitetun hakemuksen mukaan tarkoituksena on sijoittaa rakennukseen lapsille tarkoitettu sisäteemapuisto. Hakemuksessa rakennuksen perusteltiin olevan tiloiltaan sekä sijainniltaan sopiva uutta liiketoimintaa ajatellen. Piha-alueen arveltiin soveltuvan autopaikoille. Tontin pinta-ala on 7493 neliömetriä ja tontti on kaupungin omistuksessa. 60-luvulla valmistunut rakennus on aiemmin toiminut muun muassa autoliikkeenä ja tullivarastona. ESS Warehousen omistaja Samuel Sterling ei halunnut kommentoida suunnitelmiaan, sillä hän katsoi sen olevan liian aikaista. Ympäristölautakunnan päätös ei liity HopLopiin mitenkään. HopLop etsii uudelle lastenpuistolle tiloja Jumalniemestä. Lue koko uutinen:

