Kymen Sanomat: Jari Rantanen KTP:n valmentajaksi – "Seuralla ja minulla on sama tavoite, nousu Ykköseen" Entinen maajoukkuepelaaja Jari ”Jallu” Rantanen on FC KTP:n uusi päävalmentaja. KTP esitteli uuden valmentajan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Rantanen, 54, oli 1980- ja 1990-luvuilla tunnetuimpia ja värikkäimpiä suomalaispelaajia. Pelaajataustaltaan hän on samaa luokkaa kuin 2000-luvun alussa KooTeePeetä luotsanneet Pasi Rautiainen ja Ismo Lius. Rautiainen nosti KooTeePeen Kakkosesta Ykköseen kaudella 2001 ja Lius seuraavalla kaudella Ykkösestä liigaan. Rantanen ei halua olla pekkaa pahempi. –Se on selvää, että seuralla ja minulla on sama tavoite. Ykköseen pitää päästä keinolla millä hyvänsä. – Helppoa se ei ole, sillä nousu Kakkosesta on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Voit voittaa sarjakauden kaikki peli, mutta silti nousu voi jäädä karsintavaiheessa haaveeksi, Rantanen sanoi. Rantanen on HJK:n kasvatti, mutta hän edusti seurajoukkuetasolla myös Estorilia, Beerschotia, IFK Göteborgia, Leicesteriä, PK-35:tä ja FinnPaa. A-maaotteluja kolossimainen hyökkääjä pelasi 36. Rantasen valmentajaura ei toistaiseksi yllä hänen pelaajauransa mittoihin, mutta hänellä on tuoretta kokemusta Kakkosen joukkueen nostamisesta Ykköseen. Rantanen valmensi EIF:ää kaudella 2014, kun raaseporilaiset juhlivat nousua nykyiselle sarjatasolleen. Rantanen on valmentanut miesten tasolla myös FinnPaa ja AC Vantaata. Myös AC Vantaa nousi Rantasen valmentajakaudella (2000) Kakkosesta Ykköseen, tosin vasta sen jälkeen, kun Ykkösestä vapautui ylimääräinen paikka liigasta pudonneen Kotkan TP:n konkurssin jälkeen. Juttua päivitetty kello 14.08 ja 14.24. Lue koko uutinen:

