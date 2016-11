Uutinen

Kymen Sanomat: Finlandia-rahat voisi jakaa useamman kirjailijan kesken, esittää Jyrki Vainonen Torstaina selviää, kuka saa tämänvuotisen kirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajan nimeää tänä vuonna Baba Lybeck. Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtajan Jyrki Vainosen mielestä on sääli, että Finlandia-palkinnon yhteydessä huomio kohdistuu vain yhteen romaaniin ja yhteen kirjailijaan. Hän onkin esittänyt, että 30 000 euron summa jaettaisiin siten, että voittaja saisi 20 000 euroa ja loput annettaisiin tasaisesti muille ehdokkaille. — Minusta se olisi kohtuullinen palkinto monen viikon jännityksestä heille, jotka eivät voita, Vainonen sanoo. Ainakaan vielä tänä vuonna Vainosen ehdotus ei mennyt läpi. Hän uskoo sen johtuvan siitä, ettei ajan henki tue solidaarisia ratkaisuja. — Nyt halutaan suuria spektaakkeleita, joissa huomio keskittyy nimenomana yhteen henkilöön tai asiaan, Vainonen sanoo. Finlandia-palkintoa jakavan Suomen Kirjasäätiön asiamies Elina Makkonen sanoo kuulleensa Vainosen esityksestä. Käytäntöä ei kuitenkaan olla tässä vaiheessa muuttamassa. — Haluamme, että palkinto on oikeasti iso, Makkonen sanoo. Toinen asia, johon Vainonen ottaa kantaa on luku-urakkaan käytettävissä oleva aika. Tuomari saa tiedon ehdokkaista samaan aikaan kuin muutkin, eli tänä vuonna 4. marraskuuta. Voittaja pitää osata nimetä jo reilun kahden viikon kuluttua tästä. — Ainakin minä kaipaisin enemmän lukuaikaa, Vainonen sanoo. Makkonen myöntää, että aika on lyhyt. Hän muistuttaa kuitenkin, että sekä esiraati että lopullinen tuomari valitaan jo alkuvuodesta. Tuomari osaa siis varautua tulevaan urakkaansa pitkin vuotta. Silti jokunen romaani voi olla lukematta, kun ehdokkaat julkistetaan. — Tuomari tietää aikataulun ja ottaa sen riskin, että voi tulla kiire, Makkonen sanoo. Lue koko uutinen:

