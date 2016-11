Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa vain muutamasta koulusta ollaan vielä evakossa Etelä-Kymenlaaksossa sisäilmaongelmaisia kouluja on viimeisten vuosien aikana löytynyt tuhka tiheään. Tällä hetkellä vain muutamasta koulusta oppilaat ovat evakossa väistötiloissa. Pyhtäällä odotellaan edelleen loppuraporttia Huutjärven koulun sisäilmaongelmista. Pyhtään kunnan tekninen johtaja Janne Kaulio kertoo Pyhtäällä olevan kaikkiaan neljä koulurakennusta, Huutjärven koulu, Suur-Ahvenkosken koulu, Hirvikosken koulu ja Pyttis svenska skola. Huutjärven koulun lisäksi ainoastaan Pyttis svenska skolassa on ollut kosteusvaurio, joka korjattiin. Muissa koulurakennuksissa ei ongelmia ole ilmennyt. Kotkassa toimii 17 peruskoulua, kaksi lukiota ja Kotkan opisto kaikkiaan 23:ssa koulurakennuksessa. Näistä ainoastaan Korkeakosken koulun oppilaat ovat olleet vielä väistötiloissa koulurakennuksen tontilla olevissa parakeissa, kertoo opetustoimenjohtaja Juha Henriksson. – Lisäksi selvityksen alla ovat Rauhalan, Karhulan ja Langinkosken koulut, joissa on ollut huonoon sisäilmaan viittaavia ongelmia, kertoo Henriksson. Haminassa on kaikkiaan 13 koulua, joista Vilniemen koululaiset ovat evakossa Uudessa-Summassa koulutilaongelmien vuoksi. Lisäksi Haminassa epäillään sisätilaongelmia Neuvottoman koulussa, kertoo opetuspäällikkö Anne Rosendal. – Neuvottomassa kuitenkin käydään koulua normaalisti, vaikka toinen puoli koulurakennuksesta on käyttökiellossa, sanoo Rosendal. Kaakon kaksikoista Miehikkälässä on neljä koulurakennusta, joista yhdessäkään ei ole ollut sisätilaongelmia. Virolahdella on kolme koulurakennusta sekä opettajien asuntola, kertoo sivistystoimenjohtaja Auli Hyttinen. – Itse koulurakennuksissa ei ole ollut ongelmia. Ainoastaan opettajien asuntola, jota on käytetty osin esikoulun ja alakoulun opetustiloina, on sisätilan laatunsa vuoksi seurannassa. Lue koko uutinen:

