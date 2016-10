Uutinen

Kymen Sanomat: Rahapula keskeytti Vaalimaan jättitaideteoksen hankinnan Moottoritien kiertoliittymään Vaalimaalle kaavaillun jättitaideteoksen suunnittelu ja hankintatoimet on keskeytetty. Noin 40 metriselle ja reilut 400 000 euroa maksavalle teokselle ei löytynyt rahoitusta, joten hanke on pistetty jäihin. — Sitä ei aktiivisesti edistetä, sillä sen jatkamiseen ja toteutukseen ei ole tällä hetkellä edellytyksiä. Tarvittavaa rahoitusta ei ole saatu kasaan, suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen Kymenlaakson liitosta toteaa. Hänen mukaansa rahoitusta jäi käytännössä uupumaan koko teoksen hankintahinnaksi arvioitu 400 000 euroa, sillä tähän mennessä kokoon saadut rahat ovat menneet suunnittelutyöhön. Ruotsalaistaiteilija Jonas Dahlbergin suunnittelema The Path of the Sun -teos voitti viime vuonna Kymenlaakson liiton Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kutsukilpailuna järjestetyn ympäristötaidekilpailun, jossa etsittiin taideteosta Vaalimaalle E18-moottoritien päätepisteeksi rakennettavaan kiertoliittymään. Teos piti alunperin paljastaa yleisölle Suomen sadantena itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/07/Rahapula%20keskeytti%20Vaalimaan%20j%C3%A4ttitaideteoksen%20hankinnan/2016321343983/4