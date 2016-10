Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti lykkää vuokratalojen rakentamista Virolahden kunta tuskin ryhtyy lähiaikoina rakennuttamaan vuokrarivitaloja Haukitielle. Virolahden kunnanhallitus saa maanantaina kunnanjohtaja Osmo Havuaholta esityksen, että kunnan omistamaa Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokerttua ohjeistetaan siirtämään Haukitien rakennushankkeen aloittamista, kunnes Vaalimaalla käynnistyy mittavaa kaupallista rakentamista. Rivitalojen rakentamisen aloittamista on vauhdittanut kaksitoista valtuutettua, jotka jättivät kunnanvaltuuston viime kokouksessa asiaa koskevan ponnen. Ponnessa edellytetään kunnanhallitusta ryhtymään toimiin Haukitien uusien rivitalojen rakentamiseksi mahdollisimman pikaisesti. Haukitien rivitalojen rakennushanketta on aikaisemmin käsitelty Kiinteistö Oy:n Virolahden Lehtokertun hallituksessa, joka päätti pyytää kunnalta kannanoton hankkeen käynnistämisestä tai sen siirtämisestä. Kiinteistöyhtiön isännöitsijä Outi Rahkonen on kiinteistöyhtiön hallituksessa asettunut voimakkaasti vastustamaan Haukitien rakennushankkeen käynnistämistä ennen uusien työpaikkojen muodostumista alueelle. Hänen mukaansa kunnassa on ilman Haukitien toteutustakin jopa ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Lue koko uutinen:

