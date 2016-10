Uutinen

Kymen Sanomat: Syöpäjärjestöjen pääsihteeri: Tärkeintä on tuki sairastuneelle ja läheisille Syöpä ei ole enää niin pelottava ja salaperäinen sairaus kuin se oli vuosikymmeniä sitten, sanoo torstaina Kotkassa Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuoden ja Kymenlaakson syöpäyhdistyksen 60-vuotisjuhlavuoden juhlatilaisuudessa puhunut Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen. Karjalaisen mielestä suuri merkitys tähän on ollut sillä, että useat esimerkiksi julkisuuden henkilöt ovat antaneet syövälle kasvot. Syöpäjärjestöjä tarvitaan Karjalaisen mielestä kuitenkin edelleen valistamaan kansalaisia syövän oireista ja rohkaisemaan ihmisiä hakeutumaan tutkimuksiin ajoissa – Jos minun pitäisi valita tärkein tehtävämme, vastaisin, että se on syöpään sairastuneiden ja näiden läheisten tukeminen, sanoo Karjalainen. Karjalaisen mielestä syöpään sairastuminen on jo itsessään kriisitilanne ihmisen elämässä. – Valitettavasti sen lisäksi sairastuminen yleensä johtaa potilaan ja tämän perheen taloudellisen aseman heikentymiseen. – Syöpäjärjestöjen mahdollisuus suoraan taloudelliseen tukeen on rajallinen, mutta meidän tehtävämme onkin vaikuttaa esimerkiksi päättäjiin, jotta sairastuneiden kustannukset eivät kohoa kohtuuttomiksi, sanoo Karjalainen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/06/Sy%C3%B6p%C3%A4j%C3%A4rjest%C3%B6jen%20p%C3%A4%C3%A4sihteeri%3A%20T%C3%A4rkeint%C3%A4%20on%20tuki%20sairastuneelle%20ja%20l%C3%A4heisille%20/2016321345107/4