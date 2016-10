Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtäällä asuintontit voi nyt varata sähköisesti — järjestelmässä voi myös tarkastella lähimpien palvelujen etäisyyksiä Pyhtää on ensimmäisenä Kymenlaakson kunnista ottanut käyttöön sähköisen tonttivarausjärjestelmän. Järjestelmästä löytyy kaikki Pyhtään vapaat asuintontit ja palvelussa voi tarkastella lähellä olevia palveluja. Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa oleva sähköinen tonttivarausjärjestelmä auttaa myös tontin valinnassa. Sen avulla voi muun muassa tarkastella millä etäisyydellä toivotut palvelut sijaitsevat. — Voit katsoa vaikka lähimmän matonpesupaikan tai lähikoulun sijainnin ennen tontin varaamista, kertoo toimistosihteeri Taija Paju tiedotteessa. Uudessa tonttivarausjärjestelmässä näkyy alueen geometria ja sijainnin päälle saa asetettua niin asemakaavan kuin yleiskaavan. Tontin tyyppi, pinta-ala, rakennusoikeus, hinta ja yhteystiedot eli kaikki tontin varaukseen liittyvä oleellinen tieto rakennustapaohjeineen on nähtävissä sähköisesti. — Nyt pääsee näppärästi katsomaan vapaita tontteja verkkopalvelussa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Tontin varaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja sen voi tehdä suoraan järjestelmässä. Enää ei tarvitse tulostaa eikä skannailla tontinvaraukseen liittyviä dokumentteja, toteaa Paju. Sähköiseen tonttivarausjärjestelmään pääsee osoitteesta www.pyhtaa.fi/omakotitontit. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/06/Pyht%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20asuintontit%20voi%20nyt%20varata%20s%C3%A4hk%C3%B6isesti%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4%20voi%20my%C3%B6s%20tarkastella%20l%C3%A4himpien%20palvelujen%20et%C3%A4isyyksi%C3%A4/2016321341492/4