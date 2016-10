Uutinen

Kymen Sanomat: Opiskelijakunta Kaakko on vahva kaikilla kampuksilla Uusi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakko aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa eli samaan aikaan, kun Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulut fuusioituvat. Kyamkin Kotkan kampuksella Metsolassa jaettiin tällä viikolla opiskelijoille tietoa, mitä kahden nykyisen opiskelijakunnan yhdistyminen tuo tullessaan. Infoa olivat jakamassa asianmukaisesti värikkäisiin haalareihin pukeutuneet henkilöt. Kyamkin opiskelijakunta Klaanin puheenjohtajan Rurik Rantalaisen mukaan epätietoisuutta on yhä ilmassa. Siksi kampuksilla Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa kierretään kertomassa, mistä on kysymys. — Uudesta nimestä järjestettiin nimikilpailu. Nimeä ideoivat opiskelijat itse ja kun ehdotuksena oli Kaakko, todettiin se hyväksi ja sopivan neutraaliksi, kertoo Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Riikka Peni. Hän korostaa, että opiskelijakunnan asema säilyy entisellään. Opiskelijoiden edunvalvonta on tärkein tehtävä ja tavoitteena on palvelujen parantaminen. Kotkassa ja Kouvolassa merkittävä muutos on opiskelijakortin toimittajan vaihtuminen Frank-organisaatioon. Sen kautta kerätään valtakunnallisesti muun muassa erilaisia opiskelija-alennuksia. — Vaikka alue tulee olemaan iso, ovat kaikki kampukset keskenään samanvertaisia. Jos on pelkoa siitä, että jokin kampus unohdetaan, näin ei käy. Kampusyhdistyksillä on edustajansa kampusvaliokunnassa, joka tekee esityksiä oppilaskunnan hallitukselle. Tämä ketju takaa sen, että kaikkien sana kuluu ja toimintaa järjestetään, sanoo Rantalainen, joka on ehdokkaana syksyllä valittavan hallituksen puheenjohtajaksi. Kymenlaakson kannalta uutta on se, että kaikkien kampusten tuutorointi siirtyy opiskelijakunta Kaakon vastuulle. Lisätietoa löytyy internetistä www.opiskelijakuntakaakko.fi Lue koko uutinen:

