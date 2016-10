Uutinen

Kymen Sanomat: KaVe tähtää ylöspäin — myös miesten lentopallossa Karhulan Veikkojen naisjoukkue on kahdella viime kaudella pyrkinyt tosissaan lentopallon 1-sarjaan. Nyt myös KaVen miesjoukkueella on suunta ylöspäin — eivätkä ajatukset ole utopiaa.KaVe pelaa 2-sarjassa, ja sillä on tällä kaudella vahvempi joukkue kuin miesmuistiin. Valmennusvastuun on ottanut entinen liigapelaaja Matti Palonen, joka siirtyi KaVeen, kun miehen viime kauden joukkue Kouvolan Lentopalloilijat luopui 1-sarjan paikastaan. Pelaajavalmentajaksi ryhtyneen Palosen mukana Kouvolasta tuli joukko laatupelaajia.— Meillä on hyvä joukkue. Kotkassa ei ole pitkään aikaan ollut koossa näin laadukasta nippua, Palonen sanoo.— Runkosarjasta menee kaksi parasta jatkoon, eikä meillä voi olla mitään muuta tavoitetta kuin olla kahden parhaan joukossa — niin paljon porukka on vahvistunut.Uudistunut KaVe pelaa kauden ensimmäisen kotiottelunsa sunnuntaina. Vastassa on Tapanilan Erä.Lue lisää perjantain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

