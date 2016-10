Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan entinen kulttuurisihteeri voitti ylityökiistan oikeudessa Haminan kaupunki ei voi periä takaisin vuoden 2014 loppuun saakka kaupungin kulttuurisihteerinä toimineelle Sari Kinnuselle maksettuja lähes 9 000 euron lisä- ja ylityökorvauksia. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen mukaan korvausten maksamisessa ei ole ollut kyse selvästä virheestä tai erehdyksestä, vaan Kinnuselle on maksettu lisä- ja ylityökorvaukset toimivaltaisen viranhaltijan tekemällä päätöksellä. Oikeuden mukaan Haminan kaupunginhallituksen viime vuoden huhtikuussa tekemälle päätökselle korvausten takaisinperinnästä ei siten ole ollut perusteita. Myöskään kaupunginhallituksen saman vuoden kesäkuussa tekemälle päätökselle hylätä Kinnusen takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus ei ole ollut perusteita. Haminan kaupunki vaati Kinnuselle maksettuja lisä- ja ylityökorvauksia palautettavaksi sillä perusteella, ettei ylitöille ollut kaupunginhallituksen mielestä Kinnusen esimiesten lupaa ja korvaukset oli maksettu erehdyksessä. Kinnunen puolestaan on katsonut, hänen ylityönsä ovat olleet työnantajan tiedossa ja hyväksymiä. Hallinto-oikeuden mukaan Kinnusen esimiehenä toiminut kaupungin sivistystoimenjohtaja Eeva Päiviö oli päättänyt Kinnusen lisä- ja ylitöiden korvaamisesta viime vuoden tammikuussa. Kaupunginhallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan virheelliseksi katsomansa viranhaltijan tekemän päätöksen oikaisemiseksi ja viranhaltijan päätös oli tullut lainvoimaiseksi. Täten Kinnusen lisä- ja ylitöiden korvaamisesta on päätetty viranomaisen lainvoimaisella ratkaisulla ja korvaukset on maksettu Kinnuselle sivistystoimenjohtajan tekemän päätöksen mukaisesti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/06/Haminan%20entinen%20kulttuurisihteeri%20voitti%20ylity%C3%B6kiistan%20oikeudessa/2016321339502/4