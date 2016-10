Uutinen

Kymen Sanomat: Haminalaiselle Ravimäkiyhdistykselle tunnustusta merkittävästä yhteiskunnallisesta työstä Haminalainen Ravimäkiyhdistys on saanut Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden. Tunnustus on osoitus arvokkaasta työstä ikäihmisten ja vammaisten hyväksi. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Ravimäkiyhdistys on haminalainen yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen tarkoitus on asuntontoiminnan, palveluasumisen ja avohuollon palveluiden tuottaminen. Merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Ravimäkiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Mäkelä kertoo Suomalaisen Työn Liiton tiedotteessa tunnustuksen merkitsevän heille paljon. Yhdistys on toiminut aktiivisesti paikallisena sosiaalipalvelujen tuottajana vuodesta 1981. Toiminnassa korostuvat asiakaslähtöisyys ja uusien toimintojen kehittäminen. Ravimäki on Haminassa yli kuudenkymmenen kehitysvammaisen, vaikeavammaisen ja ikäihmisen koti. Yhdistys tarjoaa perinteistä, tehostettua ja tuettua palveluasumista. Lisäksi se tarjoaa esimerkiksi lounasravintolapalveluita sekä työllistymistä edistäviä palveluita. Ravimäkiyhdistyksen verkkosivuille pääset tästä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/06/Haminalaiselle%20Ravim%C3%A4kiyhdistykselle%20tunnustusta%20merkitt%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4%20yhteiskunnallisesta%20ty%C3%B6st%C3%A4/2016321342614/4