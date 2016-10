Uutinen

Kymen Sanomat: Ennätysmäärä aluksia tulossa Tall Ships Races -tapahtumaan Ensi kesän Tall Ships Races on herättänyt laajaa kiinnostusta pitkin Eurooppaa ja ilmoittautuneita aluksia on jo enemmän kuin edellisillä kerroilla tässä vaiheessa. Kotkaan saapuvien alusten lukumäärä on tällä hetkellä 35. Turkuun on ilmoittautunut saapuvaksi 44 alusta, joista A-luokan aluksia on kahdeksan. Tähän mennessä ilmoittautuneet alukset saapuvat Englannista, Belgiasta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Virosta, Venäjältä ja Puolasta. Suurin Turkuun ilmoittautuneista aluksista on 97 metriä pitkä norjalainen Statsraad Lehmkuhl, kotoisin Turun ystävyyskaupungista Bergenistä. Kotkaan ilmoittautuneista suurin on samoin norjalainen 64 metriä pitkä Sorlandet, joka on maailman vanhin edelleen kulussa oleva täystakiloitu alus. Sorlandet on rakennettu vuonna 1927. Mukaan ilmoittautuneista aluksista vanhin on 15-metrinen englantilainen kahvelikutteri Leila, joka on rakennettu vuonna 1892. Ilmoittautumisaikaa ensi kesän Tall Ships Racesiin on paljon jäljellä, joten alusten lopullinen määrä tulee nousemaan vielä merkittävästi. | Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/06/Enn%C3%A4tysm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20aluksia%20tulossa%20Tall%20Ships%20Races%20-tapahtumaan/2016321343562/4