Uutinen

Kymen Sanomat: 12 900 korkeakouluopiskelijalle selvityspyyntö opintojen edistymisestä Kela ja opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Seuranta on nyt tehty noin 166 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2015–2016. Heistä 12 900 saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä. Selvityspyyntö lähetetään 7 900 yliopisto-opiskelijalle ja 5 000 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 13 400, joista 8 600 opiskeli yliopistossa ja 4 800 ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos opiskelija on suorittanut vähintään 20 opintopistettä lukuvuonna 2015—2016 ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön. Hänen pitää palauttaa selvityksensä korkeakoulunsa opintotukilautakunnalle. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan 1.1.2017 alkaen. Jos opintosuorituksia on erityisen vähän ja opiskelijan ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti, opintotukea voidaan myös periä takaisin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/06/12%E2%80%89900%20korkeakouluopiskelijalle%20selvityspyynt%C3%B6%20opintojen%20edistymisest%C3%A4/2016521341543/4