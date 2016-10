Uutinen

Kymen Sanomat: Venäläisten Suomen matkailun alamäki hidastuu — kasvua ei silti näkyvissä Kaupan liiton selvityksen mukaan venäläisten matkailijoiden määrä ja kulutus pienenevät edelleen, mutta hitaammin kuin viime vuonna. Tammi-elokuussa venäläismatkailijoita vieraili Suomessa 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta viime vuonna vastaavana aikana pudotusta tuli yli 30 prosenttia. Myös invoice-kuittien määrä väheni viime vuoden tammi-elokuussa 30 prosenttia, kun tänä vuonna laskua kertyi enää 7 prosenttia. Tax-free-ostosten viime vuoden tammi-elokuun 48 prosentin romahdus lieveni tänä vuonna 25 prosentin pudotukseksi. Yksittäisen venäläismatkailijan kokonaiskulutus Suomessa pieneni tammi-elokuussa 156 eurosta 148 euroon ja ostoksiin käytetty määrä 122 eurosta 117 euroon. — Vaikka venäläisten kulutus yhteensä Suomessa voi tänä vuonna pienentyä 15 prosenttia, vapaa pudotus alkaa olla ohi. Merkittävää venäläisten kulutuksen kasvua ei ensi vuonnakaan Suomessa kannata odottaa, sillä venäläisten ostovoima ei parane ilman reipasta talouskasvua ja sitä ei ole näkyvissä, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo tiedotteessa. Selvityksestä käy myös ilmi, että Suomessa vieraileville venäläisille verkko-ostosten tekeminen on aiempaa yleisempää. Kun vielä pari vuotta sitten verkko-ostoksia tehneitä oli alle 40 prosenttia Suomessa matkailleista, nyt heitä on jo kaksi kolmasosaa. Verkko-ostoksia tekevät venäläiset ovat houkuttelevaa asiakaskuntaa Suomen palvelusektorille, sillä he tekevät lomamatkoja ja yöpyvät täällä muita venäläisiä useammin. Varsinaisia ostos- ja päivämatkoja he eivät tee samaa tahtia kuin muut. Näille digivenäläisille hinnat ja valikoimat ovat kuitenkin muita ryhmiä useammin syy ostosten tekoon. Tässä suomalainen kauppa on vaativassa kilpailutilanteessa kansainvälisen verkkokaupan kanssa. — Suomen kauppa ja muut palvelut kilpailevat aiempaa kovemmin kansainvälisistä ja digimaailmassa viihtyvistä venäläisistä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään venäläisistä vaan matkailijoista yleensä. Pystyykö Suomi kilpailemaan palveluiden ja tuotteiden valikoimilla, hinnoilla ja laadulla, Jaana Kurjenoja kysyy tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/05/Ven%C3%A4l%C3%A4isten%20Suomen%20matkailun%20alam%C3%A4ki%20hidastuu%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kasvua%20ei%20silti%20n%C3%A4kyviss%C3%A4/2016521339068/4