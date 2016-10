Uutinen

Kymen Sanomat: Tukkiproomusta rakentuu soiva taideteos — Laivarautaa-veistos sijoitetaan kesällä Kuusisen aallonmurtajalle Kuvanveistäjä Olli Mantere ja säveltäjä Marko Puro saivat viime vuonna musiikkipedagogi Harri Setälältä tehtävän. Heidän piti toteuttaa laivaraudasta veistetty taideteos, joka toimii myös soittimena. Nyt Laivarautaa-hanke on viritystä vaille valmis. Viimeisen vuoden aikana Mantere on työstänyt Puron ohjeistamana yli satavuotiaasta tukkiproomun raudasta soivan ympäristömonumentin, joka sijoitetaan ensi kesänä Juha Vainion kadulle pysyväksi osaksi Kotkan Veistospromenadia. Teoksen materiaalina on käytetty 17 metriä pitkää ja viisi metriä leveää alusta, josta Mantere leikkasi viime toukokuussa viisi 200-kiloista rautaelementtiä. Niistä hän Puron kanssa viimeistelee talven aikana pentakordin, viisisävelisen terässoittimen. Laivarautaa-teos tuodaan huhtikuussa 2017 esille Merikeskus Vellamon venehalliin. Se soi 25.4.2017 Vellamossa pidettävässä konsertissa, jossa Kymi Sinfonietta kantaesittää Puron sävellyksen. Valtavaa terässoitinta paukuttaa orkesterin lyömäsoitintaiteilija Vladimir Belov. Seuraavana päivänä 26.4. nähdään Laivarautaa-teoksen ympärillä kotkalaislähtöisen Simo Pitkäsen Minä ja meri -äänivideoteos ja kotkalaisten nuorten musiikkiesityksiä, joista vastaavat muun muassa Juho Roslakan johtama sambaryhmä ja Teemu Seppälän luotsaaman Band Boxin nuoret soittajat. Teos on esillä Vellamossa juhannukseen asti, jonka jälkeen se siirretään lopulliseen sijoituspaikkaansa Kuusisen aallonmurtajalle. Mantereen mukaan veistoksen inspiraationa on toiminut Italiassa Lampedusan saarella sijaitseva Porta d´Europa -teos, joka on omistettu Välimeren ylitysyritysten ihmisuhreille. — Teokseni nimi on Laivarautaa, Euroopan ääni — Tono d´Europa. Tein pienoismallia elokuussa 2015, jolloin pakolaiskriisi oli näkyvimmillään. Inhimillinen tragedia sai minut pohtimaan, että myös tämä teos voisi toimia muistomerkkinä ja monumenttina kaikille mereen hukkuneille. Tämä on ääni Euroopan toiselta laidalta. Suomen Kulttuurirahasto myönsi vuonna 2015 Laivarautaa-hankkeelle 150 000 euron tuen. Hankkeen tuottaja Petri Pietiläinen kertoo, että konserteilla ja Laivarauta-teoksella halutaan kunnioittaa Kotkan merellistä ja teollista historiaa sekä satavuotiasta Suomea. Lue koko uutinen:

