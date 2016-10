Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisiasemaverkosto puhututtaa eduskunnassa — ”Vaalimaalta on Kotkansaareen kohtalaisen pitkä matka” Sisäministeri Paula Risikko ilmaisi tänään keskiviikkona eduskunnan täysistunnon yhteydessä, ettei uusia poliisiasemien sulkemisia enää toteuteta. Aikaisemmin tänä vuonna suljettiin yksitoista poliisiasemaa eri puolella maata. Kaakkois-Suomen poliisilaitos ilmoitti supistavansa Haminan poliisilaitoksen toimintaa niin, että jatkossa poliisipartiot ajavat Haminaan Kotkansaaren poliisiasemalta. Sippolalainen kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) teki asiasta Risikolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee kuka viime kädessä päättää poliisitoimintojen supistamisesta. — Vaalimaalta on Kotkansaareen jo kohtalaisen pitkä matka. Julkisten kulkuneuvojen varassa tuleville matka ei ole ainoastaan ajallisesti raskas vaan myös hankala tehdä. Poliisin tehtävä on huolehtia, ettei alueelle synny turvallisuustyhjiöitä ja ettei valvonta ja hälytystoimintaan tule heikentäviä muutoksia. Kun poliisipartion matka kasvaa, on selvää, että myös ongelmat lisääntyvät, Pakkanen sanoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

