Kymen Sanomat: Meripäivillä enemmän ja tyytyväisempiä kävijöitä Kotkan meripäivillä menee lujaa. Kävijämäärä kasvoi viime kesänä parilla kymmenellä prosentilla. Toista kertaa toteutetun laajan kyselytutkimuksen perusteella kävijät olivat tyytyväisiä Kotkan kesäfestivaalin antiin ja tunnelmaan ja aikovat tulla ensi kesänä uudestaan. Kyselytutkimuksen perusteella tyytyväisyys meripäiviin on lähes pohjoiskorealaista luokkaa. 64 prosenttia vastaajista kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväinen saamaansa ja kokemaansa. Vain kahdeksan prosenttia löysi tyytymättömyyden aiheita. Kävijämäärän meripäivien järjestäjät ilmoittavat yhden henkilön tarkkuudella 222 392:ksi. — Oikeastaan kyse ei ole kävijämäärästä vaan käyntimäärästä. Summa syntyy kävijälaskureiden klikkauksista eri tapahtumissa. Tällä tavoin mitataan kävijämääriä myös muissa suomalaisissa festivaaleissa, joissa on useita eri tapahtumia, kulttuurijohtaja Antti Karjalainen sanoo. Sitä, kuinka monta yksittäistä ihmistä meripäivillä käy, järjestäjät eivät ryhdy arvioimaan. — On meillä siitä joitain arvioita, mutta ne ovat liian epävarmoja julkisuuteen esitettäviksi. Vilkkaimpina aikoina meripäiväalueella on kymmeniä tuhansia ihmisiä yhtäaikaa, ohjelmapäällikkö Tiina Salonen sanoo. Meripäiväyleisö on pääosin paikallista väkeä. Myös naapurikunnista ja Uudeltamaalta tullaan Kotkaan paljon. Meripäivät on Kotkalle myös taloudellisesti kannattava sijoitus. Viime kesän tapahtumassa kävijät kuluttivat rahaa yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. — Kaupungin suora panostus oli 220 000 euroa ja vastaava summa kerättiin myyntipaikkojen vuokrista ja muista tapahtumatuloista. Eli puolen miljoonan investoinnilla kehitettiin yli kymmenkertainen liikevaihto, Antti Karjalainen sanoo. Viime kesänä entistä useampi euro jäi kotkalaisen yrittäjän kassaan. Esimerkiksi ravintoloiden paikat oli vuokrattu pääasiassa paikallisille. Lue koko uutinen:

