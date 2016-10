Uutinen

Kymen Sanomat: Lohikalojen lisääntymispaikkojen helikopterikunnostukset Kymijoessa jatkuvat kärkihankerahalla Kymijoen koskien kunnostamista lohikalojen lisääntymispaikoiksi jatketaan. 280 000 euron hankkeessa koskia soraistetaan helikopterilla. Ilmasilta-hanke saa siis jatkoa. Puolet summasta on valtion kärkihankerahaa. Loput tulevat Nord Stream -kaasuputken ja Kymijoen kalatalousmaksuista. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön (Cursor) mukaan Kymijoen poikastuotanto voidaan kolminkertaistaa kunnostamalla koskia. Nykytilassa joki pystyy tuottamaan 50 000 luonnonpoikasta, mutta lisääntymispaikkoja kunnostamalla tuotanto voi nousta jopa 150 000 poikaseen. Cursorin tiedotteen mukaan Kymijoen alajuoksulla yhden tai kahden voimalaitoksen takana on noin 240 hehtaaria koski- ja virta-alueita. Vaelluskalat pääsevät lisääntymisalueille Korkeakosken ja Koivukosken kalaportaiden kautta. Soraistuksia tehdään helikopterilla siksi, että monille Kymijoen koskille on vaikea päästä muulla kalustolla. Esimerkiksi 150—350 metriä leveää koskialuetta on vaikea soraistaa muuten kuin helikopterilla. Kymijoen koskikunnostukset helikopterilla aloitettiin jo viime vuonna. Soraa levitettiin 28 kutualueelle kuudella eri koskialueella. Cursorin mukaan lohet vaikuttivat löytäneen kunnostetuille kutupaikoille jo ensimmäisenä syksynä kunnostuksen jälkeen, eli loka- ja marraskuussa 2015. Lue koko uutinen:

