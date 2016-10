Uutinen

Kymen Sanomat: Korisliiga alkaa tänään — KTP-takamies Ian Youngin pelilupa kateissa KTP-Basket aloittaa uuden korisliigakauden tänä iltana Salossa. Se alkanee ilman takamies Ian Youngia, jonka pelilupa ei ole vielä ehtinyt Suomeen asti. Itse asiassa lupa tuntuu olevan kateissa.— Meksikossa se ei ole ja Puerto Ricosta on kuulemma turha edes kysyä. Tällä hetkellä lupaa etsitään Brasiliasta, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström sanoo.Young on viimeksi pelannut Meksikossa Caballeros de Culiacan -seurassa viime keväänä. Kaudella 2014—15 hän edusti brasilialaista Macae Basquetea ja pelasi kauden jälkeen kesällä 2015 muutaman ottelun puertoricolaisen Brujos de Guajaman paidassa. — Niissä maissa ei olla lupien kanssa ihan yhtä tarkkoja kuin Suomessa, Lindström sanoo.— Todennäköisesti Young ei tänään pelaa ja voi olla, että sunnuntain pelin (BC Nokia) kanssakin tekee tiukkaa. Papereiden pitäisi olla Suomessa viimeistään perjantaina.Ian Young, 35, teki KTP:n kanssa sopimuksen viime lauantaina. Hän on pelannut KTP:ssä aiemmin keväällä 2010. Jos Young ei tänään Vilpas-ottelussa pelaa, kotkalaisten pelintekijänä toimii Joni Herrala.KTP ei ole pelilupaongelmiensa kanssa ihan yksin, sillä Kouvot odottelee edelleen takamies Steven Pledgerin pelilupaa. Hallitsevan mestarin toinen jenkkihankinta Paris Horne sai peliluvan aiemmin tänään.Kouvot kohtaa sarja-avauksessa Kouvolassa Tampereen Pyrinnön. Lue koko uutinen:

