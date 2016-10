Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan ja Kotkan valtuustoissa paljon kuntatyöntekijöitä Haminan ja Kotkan valtuustoissa istuu keskimääräistä enemmän kuntatyöntekijöitä päättäjinä. Haminassa prosentti on 35, Kotkassa 31. Jos hiljattain julkistettu kansainvälinen tutkimustulos pitää paikkaansa, Hamina ja Kotka käyttävät myös paljon rahaa. Suomalaisista, ruotsalaisista ja hollantilaisista koostunut tutkijaryhmä päätyi tulokseen, jonka mukaan päättäjinä kunnantyöntekijät lisäävät kunnan rahankäyttöä. Kotkassa kuntatyöntekijöitä löytyy eniten sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton ryhmistä. Ne ovat olleet perinteisesti valmiimpia korottamaan veroja kunnan toimintojen turvaamiseksi. Haminan valtuustossa istuu peräti kahdeksan opettajaa useassa valtuustoryhmässä. Katja Andrejev (vihr.) arvelee, että se on seurausta opettajien yleisesti aktiivisuudesta ei halusta vaikuttaa oman työpaikan asioihin. Oman edun tavoittelua tutkijat eivät laajasta aineistostaan tunnistaneetkaan. Valtuutettujen taustalla voi olla vaikutusta toisellakin tavalla. Pyhtää on profiloitunut yrittäjämäisenä kuntana. Sitä linjaa on ollut luomassa tusina yrittäjävaltuutettua lähes kaikista poliittista ryhmistä. Lue lisää päivän Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

