Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaakso torppaa Kouvolan sote-ulkoistusta Etelä-Kymenlaakson kuntien poliittinen johto on käynyt yhdessä vastaiskuun Kouvolassa parhaillaan käynnissä olevaa sote-palvelujen ulkoistusta vastaan. Alueen viiden kunnan hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä seutuvaltuusto hyväksyivät keskiviikkona kannanoton, jossa katsotaan, ettei Kouvolan kaavailema 120 miljoonan euron arvoinen sote-palvelujen ulkoistus ole pelkästään sen päätettävissä. — Mahdollisesti solmittava sopimus ja sen yhteydessä toteutettavat rakennusinvestoinnit kaatuisivat muutaman vuoden kuluttua koko maakunnan maksettavaksi. Asiantuntijat ovat pitäneet 100 miljoonan euron rakennusinvestointia aivan liian suurena Kymenlaaksolle, Kotkan valtuuston puheenjohtaja Nina Brask (sd.) perustelee. Haminan hallituksen puheenjohtajan Elina Inkeroisen (kok.) mukaan etelän kunnat ovat tuskastuneet Kouvolan kanssa kuukausien ajan käytyihin neuvotteluihin. — Välillä on saavutettu yhteisymmärrys ja neuvottelutulos, joka sitten seuraavassa hetkessä on murentunut kuin tuhka tuuleen. Emme voi enää olla hiljaa vaan meidän on sanottava kantamme julki, Inkeroinen sanoo. Kannanotto aiotaan kiikuttaa pikimmiten sote-uudistuksesta vastaavalle ministeri Juha Rehulalle (kesk.). Lue koko uutinen:

