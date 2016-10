Uutinen

Kymen Sanomat: Vanhukset varkaiden kohteina Kotkassa Kotkassa on viime aikoina tapahtunut useita iäkkäisiin ihmisiin kohdistuneita omaisuusrikoksia. Myös poliisi on saanut yleisövihjeitä vanhuksiin kohdistuneista omaisuusrikoksista. Rikoskomisario Kai Virtanen Kaakkois-Suomen poliisista Kotkasta kertoo poliisilla olevan tiedossaan ainakin yhden tapauksen, jossa pankkiautomaatilla asioinutta henkilöä oli seurattu. – Viime viikolta on tapaus, jossa Koulukadun tienoilla pankkiautomaatilla asioinutta henkilöä oli seurattu kotiin ja anastettu omaisuutta, kertoo Virtanen. Rikoskomisario Virtanen neuvoo ihmisiä ottamaan näissä tapauksissa yhteyttä viranomaisiin. – Myös yleinen tarkkaavaisuus pankkiautomaatilla asioidessa on tarpeen. Ja rahaa kannattaisi nostaa sellaisesta paikasta, jossa on myös muita ihmisiä. Lue koko uutinen:

