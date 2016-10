Uutinen

Kymen Sanomat: Tecoilille voi myöntää soihdutuslupaan lievennystä vuoden 2018 loppuun Haminan satamassa toimivalle STR Tecoilille voi Haminan ympäristölautakunnan mukaan antaa jatkoaikaa ympäristöluvan muutokselle, joka koskee voiteluöljyn regeneroinnin aikana syntyvien tuotekaasujen ohjaamista varajärjestelmänä toimivaan soihtuun. Laitoksen prosessin aikana vapautuva tuotekaasu ohjataan normaalisti höyrykattilaan polttoon. Häiriötilanteissa kaasu voidaan kuitenkin siirtää poltettavaksi soihtuun. Poltto soihdussa voi kuitenkin aiheuttaa ympäristöön hajuhaittoja. Soihdun käyttö tuotekaasun polttoon on yhtiön alkuperäisessä ympäristöluvassa rajattu kahteen prosenttiin laitoksen käyntiajasta. STR Tecoil on kuitenkin saanut vuonna 2014 määräaikaisen muutoksen höyrykattilan ohitusrajoituksiin. Muutoksen mukaan ohituksia saa olla korkeintaan kahdeksan prosenttia käyntiajasta. Yhtiön tavoitteena on vähentää ohitukset soihtuun alkuperäisen ympäristöluvan mukaiseen kahteen prosenttiin. Yhtiö onkin saanut kehitettyä prosessia siten, että ohitusten osuus on nykyisin viisi prosenttia. Tecoil hakee nyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ohitusprosentin säilyttämistä alkuperäistä lupamääräystä lievempänä vuoden 2018 loppuun saakka. Ympäristölautakunnan aluehallintoviraston antaman lausunnon mukaan soihdutusprosentin säilyttäminen tilapäisesti alkuperäistä lupamääräystä lievempänä ei lisää hajuhaittoja alueella nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/04/Tecoilille%20voi%20my%C3%B6nt%C3%A4%C3%A4%20soihdutuslupaan%20lievennyst%C3%A4%20vuoden%202018%20loppuun/2016321335991/4