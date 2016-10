Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisin siirto Haminasta Kotkaan ei vaikuta hälytysvalmiuteen Poliisin toimintojen keskittäminen Kotkaan on aiheuttanut huolta Haminassa ja kaakonkulmalla. Haminan poliisitalon tyhjenemisen järjestyspoliiseista on pelätty hidastavan avunsaamista ja lisäävän turvattomuutta itäisillä alueilla. Huolet ovat turhia, komisario Ilari van der Steen Kaakkois-Suomen poliisista vakuuttaa. — Muutos ei vaikuta järjestyspoliisin näkyvyyteen ja hälytysvalmiuteen mitenkään. Poliisit liikkuvat kentällä tehtävästä toiseen kuten tähänkin asti. Joulukuussa voimaan astuva muutos vaikuttaa lähinnä siihen, mihin järjestyspoliisit saapuvat aamulla töihin. Nykyisin virkapaikkoja ovat Hamina ja Kotka, uudistuksen jälkeen vain Kotka. Työpaikalla vaihdetaan vuoron aluksi varusteet, jonka jälkeen kenttäjohtaja jakaa tehtävät. Muutoin liikutaan kentällä. — Poliisiauto on partion tukikohta. Tauot pidetään siellä, missä sujuvasti ehditään. Lue koko uutinen:

