Kymen Sanomat: Nelosteatteri aloittaa runoillat Kotkassa Nelosteatterin uusi toimintakausi on runontäyteinen. 9. lokakuuta lähtien Satamakadulla runoillaan jokaisen kuun toisena sunnuntaina huhtikuuhun 2017 asti. Tuokio runolle -iltoja isännöi Teatteriryhmä Kimara. Ensimmäisellä kerralla juhlistetaan Aleksis Kiven ja suomalaisuuden päivää, jota vietetään 10. lokakuuta. — On tärkeää tuoda Kiven tekstejä esille, ryhmään kuuluva Esko Junkkari sanoo. Marraskuun aiheena on isänpäivä. Lisäksi luvassa on joulukimara, Suomi-runoja, kansanrunoja, kevätrunoja sekä naiseen ja äitiyteen liittyviä tekstejä. Junkkarin mukaan runoja esitetään Kotkan kaupungin raw by nature -sloganin mukaisesti eli raa’alla tekemisen meiningillä. — Pyrimme välittämään runon sanomaa. Uskon, että illoissa pöhisee kivalla tavalla. Runojen lisäksi Nelosteatterin seuraava vuosi pitää sisällään tanssia, musiikkia ja teatteria. Toimintakauden suursatsaus on 10.—11.3.2017 pidettävä Nelosfestari, joka järjestetään seitsemättä kertaa. Ensi kesäksi on jo muhimassa ajatus kesäteatteritoiminnasta. Junkkarin mukaan Nelosteatterin takapiha sopisi täydellisesti Aapelin Pikku Pietarin piha -tekstin toteuttamiseen. — Mitään varmaa emme uskalla luvata, mutta pihalla olisi jo rekvisiitta valmiina: rappuset, katos ja talonmestari-kyltti. Tuokio runolle -ilta Nelosteatterissa (Satamakatu 4, Kotka) sunnuntaina 9. lokakuuta kello 18. Vapaa pääsy. Lue lisää aiheesta keskiviikon lehdestä. Lue koko uutinen:

