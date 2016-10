Uutinen

Kymen Sanomat: Melu- ja pöly huomioitava Matinsaaren kaavassa Haminan satama-alueen laajentamisen Hillonlahden pohjoispuolelle mahdollistava asemakaavaehdotus tyydyttää pääosin Haminan ympäristölautakuntaa. Ehdotuksesta tiistaina antamassaan lausunnossa lautakunta kuitenkin toteaa, että ehdotukseen Matinsaareen ja Saunasaareen lisätyt virkistysalueet edellyttävät niiden virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaamiseksi läheisten väylien varteen ehdotukseen merkinnät mahdollisesta melu- ja pölysuojauksen tarpeesta. Aikaisemmin kaavan luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa lautakunta edellytti, että maantieyhteyden ja rautatien johtaminen Saunasaaren kautta myös selvitetään. Kaavaluonnoksessa väylälinjaukset menivät Matinsaaren kautta. Kaavaehdotuksen laadintavaiheessa linjausmahdollisuuksia on selvitetty ja Saunasaaren kautta kulkeva rata- ja tielinjauksen on todettu maksavan 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisen suunnitelman mukaisen Matinsaaren kautta kulkevan linjauksen toteuttaminen. Myös kaavaehdotuksessa on pitäydytty johtamaan kulkuyhteydet satamaan Matinsaaren kautta. Lue koko uutinen:

