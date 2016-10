Uutinen

Kymen Sanomat: Kova maa edesauttaa porkkanoiden erilaisen ulkonäön muodostumista — ”Tulee hyvä mieli kun löytyy jotain tällaista kivaa” Isä ja pojat. Vai olisiko Porkkanaveljekset? Mussalon mummoksi itseään kutsuva kotkalainen Tarja Muuri on nostanut porkkanapenkistään tänä syksynä ”jos jonkin näköistä kiemuraa”. Hän lähetti Kymen Sanomille kuvan, jolle oli kehitellyt nimeä. Kuvassa on kolme porkkanaa, joiden ulkonäkö ei ole ihan perinteinen porkkanalle. — Joka vuosi tulee aina joitakin yksittäisiä hyvin isoja porkkanoita tai sitten jonkun näköisiä. Ties mitä tuolta vielä tänä vuonna löytyy. Tulee hyvä mieli kun löytyy jotain tällaista kivaa, Muuri hymyilee. Hän ei osaa sanoa, että miksi juuri tänä vuonna kiemuraisempia porkkanoita tuli tavallista enemmän. Kasvimaa on ollut samassa paikassa omakotitalon pihaa jo monta vuotta. Peltokasvituotannon asiantuntija Elina Valkeinen ProAgria Kymenlaaksosta toteaa, että porkkanoiden eriskummalliseen muotoon vaikuttaa maa. — Jos maa on vaikka kova siitä kohtaa, josta porkkana yrittää tulla alas. Silloin porkkanasta voi tulla hassun muotoinen, hän sanoo. Valkeisen mukaan on myös tärkeää, ettei kasvimaa olisi täysin samassa paikassa montaa vuotta peräkkäin. Luomuasiantuntija Pekka Terhemaa ProAgrialta sanoo, että epämuodostumien kohdalla on olemassa myös pieni mahdollisuus, että kasvupisteessä olisi hyönteisvioitusta. Hänen mukaansa ammattiviljelijöiden porkkanasato on ollut tänä vuonna normaali. Lue koko uutinen:

